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Культура

15:57

Новый эпизод "Звездных войн" восхитил первых зрителей

культура

Фото: скриншот трейлера "Звёздные войны: Скайуокер. Восход", 2019, реж. Джей Джей Абрамс

Первые зрители и кинокритики пришли в восторг от финального эпизода киносаги "Звездные войны" – фильмом "Звездные войны: Скайуокер. Восход", сообщает "Газета.ru".

Обозреватель Райан Паркер сообщил, что это удивительно.

"Так много моментов чистого удовольствия! В середине показа кто-то в зале закричал: "Давай, Джей Джей! – и все обрадовались", – отметил публицист Мэттью Болл.

Также на показе присутствовали режиссер Джей Джей Абрамс и ведущие актеры, включая Марка Хэмилла, Дэйзи Ридли, Джона Бойегу, Адама Драйвера и Оскара Айзека.

Девятый эпизод культовой космической франшизы "Звездные войны", премьера которого в России состоится 18 декабря, уже начинает бить рекорды. Предпродажа билетов превысила показатель супергеройского блокбастера "Мстители" в полтора раза. Билеты на фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" появились на специальных сайтах сразу после выхода финального трейлера.

Ранее The Walt Disney Company обновила график премьер фильмов вплоть до 2027 года. Это сделано с учетом купленных активов 21st Century Fox и Lucasfilm. Большая часть фильмов засекречена и пока не имеет названий. Релиз трех новых лент саги "Звездные войны" ожидается с 2022 по 2026 год.

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