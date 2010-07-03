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Культура

16:07

Поклонников "Звездных войн" защитят от спойлеров

технологии культура кино

Фото: кадр из фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход реж. Джей Джей Абрамс

Социальная сеть "ВКонтакте" защитит пользователей от спойлеров финального эпизода "Звездных войн". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу соцсети.

"ВКонтакте защитит пользователей от спойлеров нового фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в умной ленте. Все публикации, которые могут содержать подробности сюжета, будут отмечены специальным предупреждением", – говорится в сообщении.

Как отмечается, основную часть текста в этих сообщениях скроют. Чтобы прочитать скрытый текст, пользователю нужно будет нужно нажать кнопку "Показать полностью".

Девятый эпизод культовой космической франшизы "Звездные войны", мировая премьера которого состоится 18 декабря, уже начинает бить рекорды. Предпродажа билетов превысила показатель супергеройского блокбастера "Мстители" в полтора раза. Билеты на фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" появились на специальных сайтах сразу после выхода финального трейлера.

Ранее The Walt Disney Company обновила график премьер фильмов вплоть до 2027 года. Это сделано с учетом купленных активов 21st Century Fox и Lucasfilm. Большая часть фильмов засекречена и пока не имеет названий. Релиз трех новых лент саги "Звездные войны" ожидается с 2022 по 2026 год.

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