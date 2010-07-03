Поклонников "Звездных войн" защитят от спойлеров

Фото: кадр из фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход реж. Джей Джей Абрамс

Социальная сеть "ВКонтакте" защитит пользователей от спойлеров финального эпизода "Звездных войн". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу соцсети.

"ВКонтакте защитит пользователей от спойлеров нового фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход" в умной ленте. Все публикации, которые могут содержать подробности сюжета, будут отмечены специальным предупреждением", – говорится в сообщении.

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Девятый эпизод культовой космической франшизы "Звездные войны", мировая премьера которого состоится 18 декабря, уже начинает бить рекорды. Предпродажа билетов превысила показатель супергеройского блокбастера "Мстители" в полтора раза. Билеты на фильм "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" появились на специальных сайтах сразу после выхода финального трейлера.

Ранее The Walt Disney Company обновила график премьер фильмов вплоть до 2027 года. Это сделано с учетом купленных активов 21st Century Fox и Lucasfilm. Большая часть фильмов засекречена и пока не имеет названий. Релиз трех новых лент саги "Звездные войны" ожидается с 2022 по 2026 год.

