Бесплатные показы новогодних фильмов пройдут в Подмосковье

Фото: mk.mosreg.ru

Бесплатные показы фильмов зимней и новогодней тематики пройдут в кинотеатрах Московской области.

Как сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области, сеансы запланированы с середины декабря до конца новогодних праздников.

В программу в том числе войдут "Елки последние", "Три богатыря и принцесса Египта", "Карнавальная ночь", "Снежная королева", "Новогодние приключения Маши и Вити".

Фильмы можно будет посмотреть в зрительных залах муниципальных учреждений культуры в Воскресенске, Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Пушкино и Раменском.

С расписанием можно ознакомиться на общей афише социально-просветительских кинопоказов, а также на интернет-ресурсах площадок-участников.

Сергей Собянин ранее утвердил экспериментальный механизм стимулирования киносъемок в Москве. Размер выплат будет зависеть от хронометража эпизодов, снятых в столице.