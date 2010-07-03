Собянин утвердил экспериментальный механизм стимулирования киносъемок в Москве

15:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президиум правительства Москвы принял постановление "О проведении эксперимента по поддержке кинопроизводителей фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве". В качестве нового стимулирующего механизма вводится система выплаты грантов.
Решение о новом формате господдержки кинопроизводителей было принято на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с московскими режиссерами, продюсерами и директорами киностудий, которая состоялась 8 августа 2018 года.
Частичная компенсация затрат кинопроизводителей выгодна Москве как элемент стимулирования индустрии и развития туризма. Ожидается, что вырастет количество фильмов, снимаемых в столице РФ, и, как следствие, возрастут доходы городского бюджета, а также появятся дополнительные рабочие места.
Размер выплат будет зависеть от хронометража эпизодов, снятых в столице. Чем больше времени в фильме они займут, тем большую сумму получат производители.
Право на финансовую поддержку могут получить студии, которые зарегистрированы в России (включая российские подразделения зарубежных студий), при условии, что у них есть прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. Фильмы должны выйти в прокат или демонстрироваться по телевидению. Также важно, чтобы это произошло за год до подачи заявки на предоставление финансовой поддержки или в год подачи заявки, но не позднее даты окончания приема документов.
В феврале 2018 года в столице создали Городскую межведомственную комиссию по содействию организации съемок фильмов в Москве. К сентябрю того же года Московская кинокомиссия согласовала проведение 120 съемок, а по состоянию на 2019 год число рассмотренных заявок достигло более чем 380.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: