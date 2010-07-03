Собянин утвердил экспериментальный механизм стимулирования киносъемок в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президиум правительства Москвы принял постановление "О проведении эксперимента по поддержке кинопроизводителей фильмов, создающих образ Москвы в киноискусстве". В качестве нового стимулирующего механизма вводится система выплаты грантов.

Решение о новом формате господдержки кинопроизводителей было принято на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с московскими режиссерами, продюсерами и директорами киностудий, которая состоялась 8 августа 2018 года.

Частичная компенсация затрат кинопроизводителей выгодна Москве как элемент стимулирования индустрии и развития туризма. Ожидается, что вырастет количество фильмов, снимаемых в столице РФ, и, как следствие, возрастут доходы городского бюджета, а также появятся дополнительные рабочие места.

Размер выплат будет зависеть от хронометража эпизодов, снятых в столице. Чем больше времени в фильме они займут, тем большую сумму получат производители.

Право на финансовую поддержку могут получить студии, которые зарегистрированы в России (включая российские подразделения зарубежных студий), при условии, что у них есть прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. Фильмы должны выйти в прокат или демонстрироваться по телевидению. Также важно, чтобы это произошло за год до подачи заявки на предоставление финансовой поддержки или в год подачи заявки, но не позднее даты окончания приема документов.

В феврале 2018 года в столице создали Городскую межведомственную комиссию по содействию организации съемок фильмов в Москве. К сентябрю того же года Московская кинокомиссия согласовала проведение 120 съемок, а по состоянию на 2019 год число рассмотренных заявок достигло более чем 380.

