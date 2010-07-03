Фото: кадр из Фильма "на Париж"/ реж. Сергей Саркисов
Российские фильмы "На Париж" и "Красный" покажут в США и Канаде. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу "Блиц-фильм".
Режиссером картины "На Париж" стал Сергей Саркисов. Фильм рассказывает историю трех друзей, которые прошли Великую Отечественную войну, решивших отпраздновать победу в Париже. Офицеры, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь – на любовь, захватывающие приключения и город мечты.
Съемки проходили в Польше, Москве, Московской и Калининградской областях. Главные роли в картине сыграли Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов и другие.
Фильм "Красный" снял Николай Саркисов. Действие разворачивается в 1920-х годах на юге России. Фильм повествует о судьбе бывшей дворянки, красном комиссаре и казаке. Героями фильма стали Артем Ткаченко, Ирина Антоненко, Анна Литкенс, Денис Ясик, Александр Жижневский, Евгений Крылов и другие.
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