Фото: кадр из Фильма "на Париж"/ реж. Сергей Саркисов

Российские фильмы "На Париж" и "Красный" покажут в США и Канаде. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу "Блиц-фильм".

Режиссером картины "На Париж" стал Сергей Саркисов. Фильм рассказывает историю трех друзей, которые прошли Великую Отечественную войну, решивших отпраздновать победу в Париже. Офицеры, выдержавшие страшный путь войны, доходят до самого Берлина и берут курс на новую жизнь – на любовь, захватывающие приключения и город мечты.

Съемки проходили в Польше, Москве, Московской и Калининградской областях. Главные роли в картине сыграли Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Федор Добронравов, Евгений Стычкин, Михаил Ефремов и другие.

Фильм "Красный" снял Николай Саркисов. Действие разворачивается в 1920-х годах на юге России. Фильм повествует о судьбе бывшей дворянки, красном комиссаре и казаке. Героями фильма стали Артем Ткаченко, Ирина Антоненко, Анна Литкенс, Денис Ясик, Александр Жижневский, Евгений Крылов и другие.

