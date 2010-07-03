Собянин поддержал новый механизм стимулирования киносъемок в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице разработают новый механизм поддержки кинокомпаний, которые ведут съемки на территории города. Соответствующее предложение кинематографистов на встрече с ними поддержал Сергей Собянин.

"Для меня это была в начале такая экзотика – при чем тут город, не хватало городу платить за съемки. Оказалось, что это такая мировая практика, и многие города мира для того, чтобы вовлекать на свою территорию съемки кино, показывать город, так или иначе либо льготируют, либо субсидируют эти съемки. Было несколько подходов, многие дебаты шли на эту тему", – отметил мэр.

В ходе встречи Собянин принял решение поддержать предложение кинематографистов о создании нового механизма стимулирования киносъемок в Москве, который будет представлять собой оказание финансовой поддержки съемкам на знаковых и узнаваемых общественных пространствах города.

Отмечается, что включение в художественные и документальные фильмы сцен, снятых на узнаваемых улицах, в известных парках и других знаковых пространствах, способствует росту туристической популярности городов, в которых проводились съемки. Поэтому большинство городов мира в последние годы реализует те или иные программы стимулирования киносъемок.

В феврале прошлого года столичное правительство образовало Городскую межведомственную комиссию по содействию организации съемок фильмов в Москве (кинокомиссию), перед которой поставили многогранную задачу – устранить административные барьеры, возникающие при организации киносъемок, сократить сроки согласований, упростить процедуры и уменьшить затраты по аренде городских объектов.

Фактически эта комиссия стала городской службой "одного окна" в сфере организации кинопроизводства. С момента создания она рассмотрела более 300 заявок от российских и иностранных кинематографистов и оказала содействие в подготовке и проведении съемок более 590 эпизодов фильмов и телепроектов, включая 15 зарубежных проектов из Австрии, Великобритании, Испании, Италии, Китая, США.

Являясь участником Международной ассоциации кинокомиссий, Московская кинокомиссия принимает участие в профильных международных мероприятиях и выступает организатором деловых встреч для представителей кинокомпаний мирового уровня. В сентябре она примет участие в международной конференции AFCI Cineposium (Синепозиум) в Санкт-Петербурге.

Группа кинематографистов обратилась в правительство Москвы с предложением разработать механизм не только организационной, но и финансовой поддержки съемок на знаковых и узнаваемых общественных пространствах столицы. Власти эту инициативу поддержали.

Размер финансовой поддержки будет зависеть от хронометража эпизодов, снятых на знаковых и узнаваемых общественных пространствах города. Чем больше времени в фильме займут московские эпизоды, тем больше будет объем выделяемой поддержки. Для картин, ставших победителями международных конкурсов и фестивалей, объем финансовой поддержки может быть дополнительно увеличен.

Таким образом, оказание финансовой поддержки для съемок в Москве будет основано на объективных и справедливых критериях независимо от жанра, сценария, коммерческой успешности и других особенностей конкретного проекта.

Ранее сообщалось, что парк "Зарядье" возглавил список самых популярных мест для съемок кино в столице. Еще одна популярная локация – ВДНХ. Далее идут городские мосты, улицы, "Москва-Сити", Парк Горького, Триумфальная и Театральная площади.

Востребованными для съемок оказались Большой Москворецкий мост, Большой Устьинский мост, Новоарбатский мост, станции московского метро, проспект Академика Сахарова и Новый Арбат.