﻿Московская кинокомиссия: как снимают кино на улицах города

В конце февраля Московская кинокомиссия отмечает свой первый день рождения. Рассказываем, что это такое и зачем кинокомиссия нужна городу.
Что это такое?
Московская кинокомиссия помогает организовывать съемки фильмов в Москве, причем не только российских, но и зарубежных: договаривается с местными властями, подбирает локации, достает реквизиты и оборудование. Словом, берет на себя все организационные проблемы и решает бюрократические вопросы.
По чьей инициативе возникла кинокомиссия?
Идея принадлежит Сергею Собянину: "Я уверен, что современная Москва достойна того, чтобы ее чаще снимали в кино".
Почему комиссия вообще появилась?
На самом деле, причины три. Первая – упростить съемочный процесс, который часто стопорит череда согласований. В общем, кинокомиссия – это МФЦ для кинематографистов, аналог службы одного окна, где оперативно решается сразу множество вопросов. Вторая причина – привлечь в столицу финансовые инвестиции, чтобы в перспективе сделать Москву важной точкой кинотуризма. И последняя – пиар-ход: наладить международное сотрудничество, чтобы в будущем Москва была такой же привлекательной локацией для съемок, как Нью-Йорк.
Каких успехов добилась кинокомиссия за год? Спойлер: значительных
За год своего существования кинокомиссия помогла провести съемки более 400 эпизодов фильмов и телепроектов. В их числе: Притяжение–2" Федора Бондарчука, "Один день Ивана Денисовича" Глеба Панфилова, "Содержанки" Константина Богомолова, "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Метод–2" Александра Войтинского, "Портрет незнакомца" Сергея Осипьяна, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Француз" Андрея Смирнова.
А зарубежным кинопроизводителям успели помочь?
Конечно. В ее списке имеется уже десять реализованных иностранных проектов. За год в российской столице успели провести съемки США, Великобритания, Италия, Китай, Испания и Австрия. Кстати, даже Дэнни Бойл снимал в Москве кадры для фильма "Вчера".
"Один день Ивана Денисовича". Режиссер – Глеб Панфилов. История заключённого, отбывающего срок в сибирском каторжном лагере. В главных ролях – Филипп Янковский, Артур Бесчастный.
"Пробуждение". Режиссер – Эдуард Парри
Метафизический сериал о человеке, чья жизнь после автокатастрофы, в которой он выжил, разрывается на две параллельные реальности. В главной роли – Евгений Миронов.
"Портрет незнакомца". Режиссер – Сергей Осипьян
Драма об актере, в один ужасный день оставшемся без работы, дома и веры в завтрашний день. В главных ролях – Кирилл Пирогов, Ксения Кутепова, Евгений Цыганов. Фото предоставлено Москино
"Стрельцов". Режиссер – Алексей Учитель
Ретро-драма с Александром Петровым о многообещающем футболисте, которого обвинили в совершении преступления. Фото предоставлено Москино
"Француз". Режиссёр – Андрей Смирнов
В 1957 году молодой француз Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку МГУ. Он даже не подозревает, что его ждет в советской столице в дни оттепели! В главных ролях – Нильс Шнайдер, Михаил Ефремов, Наталья Тенякова. Фото предоставлено Москино