﻿Московская кинокомиссия: как снимают кино на улицах города

В конце февраля Московская кинокомиссия отмечает свой первый день рождения. Рассказываем, что это такое и зачем кинокомиссия нужна городу.

Фото: предоставлено Москино

Что это такое?

Московская кинокомиссия помогает организовывать съемки фильмов в Москве, причем не только российских, но и зарубежных: договаривается с местными властями, подбирает локации, достает реквизиты и оборудование. Словом, берет на себя все организационные проблемы и решает бюрократические вопросы.

По чьей инициативе возникла кинокомиссия?

Идея принадлежит Сергею Собянину: "Я уверен, что современная Москва достойна того, чтобы ее чаще снимали в кино".

Фото: предоставлено Москино

Почему комиссия вообще появилась?

На самом деле, причины три. Первая – упростить съемочный процесс, который часто стопорит череда согласований. В общем, кинокомиссия – это МФЦ для кинематографистов, аналог службы одного окна, где оперативно решается сразу множество вопросов. Вторая причина – привлечь в столицу финансовые инвестиции, чтобы в перспективе сделать Москву важной точкой кинотуризма. И последняя – пиар-ход: наладить международное сотрудничество, чтобы в будущем Москва была такой же привлекательной локацией для съемок, как Нью-Йорк.

Фото: предоставлено Москино

Каких успехов добилась кинокомиссия за год? Спойлер: значительных

За год своего существования кинокомиссия помогла провести съемки более 400 эпизодов фильмов и телепроектов. В их числе: Притяжение–2​" Федора Бондарчука​, ​"Один день Ивана Денисовича​" Глеба Панфилова​, ​"Содержанки​" Константина Богомолова​, ​"Большая поэзия​" Александра Лунгина​, ​"Метод–2​" Александра Войтинского​, ​"Портрет незнакомца​"​ Сергея Осипьяна​, ​"Одесса​"​ Валерия Тодоровского​, ​"Француз​" Андрея Смирнова.

Фото: предоставлено Москино

А зарубежным кинопроизводителям успели помочь?

Конечно. В ее списке имеется уже десять реализованных иностранных проектов. За год в российской столице успели провести съемки США, Великобритания, Италия, Китай, Испания и Австрия. Кстати, даже Дэнни Бойл снимал в Москве кадры для фильма "Вчера".

Фото: предоставлено Москино

﻿"Один день Ивана Денисовича". Режиссер – Глеб Панфилов. История заключённого, отбывающего срок в сибирском каторжном лагере. В главных ролях – Филипп Янковский, Артур Бесчастный.

Фото: предоставлено Москино

﻿"Пробуждение". Режиссер – Эдуард Парри

Метафизический сериал о человеке, чья жизнь после автокатастрофы, в которой он выжил, разрывается на две параллельные реальности. В главной роли – Евгений Миронов.

Фото: предоставлено Москино

﻿"Портрет незнакомца". Режиссер – Сергей Осипьян

Драма об актере, в один ужасный день оставшемся без работы, дома и веры в завтрашний день. В главных ролях – Кирилл Пирогов, Ксения Кутепова, Евгений Цыганов. Фото предоставлено Москино

Фото: предоставлено Москино

"Стрельцов". Режиссер – Алексей Учитель

Ретро-драма с Александром Петровым о многообещающем футболисте, которого обвинили в совершении преступления. Фото предоставлено Москино

Фото: предоставлено Москино

﻿"Француз". Режиссёр – Андрей Смирнов

В 1957 году молодой француз Пьер Дюран приезжает в Москву на стажировку МГУ. Он даже не подозревает, что его ждет в советской столице в дни оттепели! В главных ролях – Нильс Шнайдер, Михаил Ефремов, Наталья Тенякова. Фото предоставлено Москино