Новый киноцентр могут построить на месте "Соловья" в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что на месте киноцентра "Соловей" в столице или неподалеку могут построить новый кинотеатр.

"Я не хочу анонсировать никакие решения, но правительство Москвы этим занимается, и я в курсе, что эта проблема будет решена", – сказал Мединский РБК.

По его словам, власти города ведут переговоры с собственниками здания, чтобы система показа кино в центре столицы в том или ином виде сохранилась.

Министр подчеркнул, что мэр Москвы "внимательно и осмотрительно" подходит к подобным проблемам, поэтому для москвичей будет сделано "максимум возможного".

Чиновник добавил, что в ближайшие три года в столице запланировано строительство еще тысячи новых кинозалов.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее заявил, что проект застройки территории кинотеатра "Соловей" могут переформатировать.

Киноцентр был построен в 1989 году. В нем находится 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы.

Расположенный в Краснопресненском районе столицы киноцентр планировали закрыть 15 ноября. Впоследствии дату закрытия перенесли на 2 декабря.