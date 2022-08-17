РФ призвала Британию не создавать очаг напряженности в Арктике

Фото: ТАСС/пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

Москва призывает Лондон не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике. Такое заявление сделал временный поверенный РФ в Великобритании Александр Гусаров в эфире телеканала "Россия 24".

Так он отреагировал на пролет британского самолета-разведчика над акваторией Баренцева моря.

"Мы призываем наших британских коллег не идти по этому рискованному пути, не создавать в Арктике, в регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте", – заявил он.

Накануне Великобритания подала заявку на пролет разведывательного самолета над территорией России. В Минобороны РФ подчеркнули, что рассматривают данные действия Лондона как целенаправленную провокацию, отметив, что все ее возможные последствия будут лежать исключительно на британской стороне.

Вечером 15 августа самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу РФ. По информации российского министерства обороны, на территорию страны залетел самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.