Глава Минвостокразвития объяснил "нервное поведение" Японии по отношению к России

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Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что "нервное поведение" Японии объясняется тем, что Токио долгое время находится под сильным влиянием США.

По этой причине, отметил министр, Япония несамостоятельна в принятии решений. Кроме того, по конституации она до сих пор не имеет права владеть собственной армией, а на Окинаве размещена американская военная база, занимающая значительную площадь острова.

"Считаю такое поведение конъюнктурным, эмоциональным", – приводит слова Чекункова РИА Новости.

Он добавил, что подобная несамостоятельность и аспекты эмоциональных решений не соответствуют долгосрочным интересам Японии, которая является для России соседом с большим количеством торгово-экономических связей.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что с 17 июня Токио вводи запрет на поставки в РФ грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров.

В перечень запрещенной к вывозу в РФ продукции также вошли железнодорожные локомотивы, кондиционеры, стальные резервуары, газовые и парогенераторы, насосы, турбины, обрабатывающие станки и запчасти для них, а также другое электрическое оборудование, используемое в промышленности.

