США будут эффективно конкурировать с РФ и Китаем в стратегии по Арктике

Фото: depositphotos/Denis Burdin

США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике с фокусом на вопросы, которые касаются геополитики и изменения климата. Об этом сообщаетРИА Новости со ссылкой на представителей Белого дома.

Там уточнили, что стратегия разработана с учетом последующих 10 лет.

"Это будет первый документ по общегосударственной политике США в отношении Арктики с 2013 года", – сообщили в Белом доме.

C 2013 года несколько вопросов нуждались в обновлении американской стратегии по Арктике. Так, по словам представителей Белого дома, климатический кризис приобретает более сильный характер и геополитические обстоятельства там начали меняться.

Союзниками в работе по новой стратегии США видят Финляндию и Швецию.

"Мы очень заинтересованы в расширении работы со Швецией и Финляндией, которые вступают в НАТО", – сообщили представители.

В Белом доме добавили, что стратегия демонстрирует не только активность с союзниками НАТО, но и показывает, как вместе с партнерами Америка защищает национальные интересы в области безопасности.

По данным заявления Белого дома, совместная работа касается повышения уровня оперативного взаимодействия, обмена информацией, а также сокращения нежелательной эскалации с РФ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике. Необходимость вызвана активизацией России в регионе, сообщил он.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия негативно воспринимает заявления Столтенберга о необходимости наращивать присутствие Альянса в Арктическом регионе.

Песков добавил, что в Кремле воспринимают такие слова как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике. По его словам, Москва будет обеспечивать свои интересы в необходимом уровне.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!