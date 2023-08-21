Журналист Карлсон рассказал, что услышал от Вучича о крахе европейской экономики

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Американский журналист Такер Карлсон рассказал о своей встрече с президентом Сербии Александром Вучичем, во время которой услышал от него о крахе экономики Европы в результате конфликта на Украине. Об этом экс-ведущий Fox News сообщил в своем видеошоу в соцсети X (ранее Twitter).

Карлсон рассказал, что встреча прошла в посольстве Сербии в Будапеште. Так, по мнению Вучича, конфликт на Украине сокрушил европейскую экономику.

Журналист, в свою очередь, заявил, что подрыв "Северных потоков" убивает экономику Германии, которая является крупнейшей в мире. Карлсон в очередной раз заявил, что за терактом либо напрямую, либо опосредованно стоит администрация США.

По его словам, сложилась ситуация, при которой одна страна НАТО фактически атакует другую страну Альянса, а последствия этого ощущаются по всей Европе.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия – это экономический карлик. Он сравнил РФ с заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление Борреля было сделано из зависти и беспомощности. Она напомнила, что у России по-прежнему есть собственное топливо, в то время как бизнес ЕС "перетек за океан".