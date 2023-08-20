Орбан заявил о планах расширять работу венгерских компаний в РФ, несмотря на санкции

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Венгерские компании собираются расширять свою деятельность в РФ, несмотря на западные санкции и всевозможные политические трудности. Об этом сообщает агентство MTI со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встрече в Будапеште с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

В частности, по словам пресс-секретаря Орбана Берталана Хаваши, Венгрия готова продолжить сотрудничество с Россией в таких областях, как сельское хозяйство, культура, наука и высшее образование.

Кроме того, Венгрия продолжит принимать студентов из Татарстана, которые желают учиться в этой стране в рамках программы Stipendium Hungaricum.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что объемы российского газа, которые поступают в Венгрию через Украину, можно будет перенаправить на "Турецкий поток".

До этого Венгрия и Россия подписали документы о переходе к непосредственному строительству АЭС "Пакш-2". Это предоставляет возможность начать производство энергетического оборудования.

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