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Чиновники Евросоюза являются главным позором демократии, так как желают сменить правительство в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По мнению Сийярто, настоящей причиной того, что Венгрия не получает полагающихся денег из фондов ЕС, является желание "брюссельских бюрократов" сместить христианско-демократическое и патриотичное венгерское правительство. Как отметил глава МИД страны, работа в этом направлении велась еще с 2010-х годов.

Сийярто выразил мнение, что Брюссель "не успокоится", пока действующее правительство Венгрии остается у власти.

Действующие венгерские власти неудобны для Брюсселя, поскольку имеют успех на протяжении четырех электоральных циклов, несмотря на противоречие политическим взглядам, которые чиновники ЕС рассматривают как единственно верные.

"И это грубо, потому что причиной всех процессов против нас называется отсутствие демократии, в то время как именно они попирают демократию, потому что это они не готовы принять демократическую волю венгерского народа <...> Самый большой позор демократии сегодня – это Брюссель и европейская бюрократия", – подытожил Сийярто.

Ранее Сийярто заявил о необходимости немедленно начать переговоры по Украине. По мнению министра, разрешение этого конфликта находится не на поле боя, а за столом переговоров.

Сийярто также призвал международное сообщество поддерживать каналы связи с Россией, иначе не будет надежды на урегулирование текущего конфликта.

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