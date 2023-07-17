Россия и Венгрия подписали протокол об изменении соглашения о кредите на АЭС "Пакш-2"

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Россия и Венгрия внесли изменения в соглашение о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2", следует из соответствующего документа, который был размещен на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста документа, Венгрии предоставляется отсрочка по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Кроме того, отсрочка распространяется на комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021–2022 годах.

Согласно положению договора, платежи по кредиту должны осуществляться в евро со счета венгерской стороны в российском банке. Отмечается, что теперь правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об изменении соглашения о предоставлении венгерской стороне государственного кредита на сооружение АЭС "Пакш-2".

Ранее Еврокомиссия одобрила внесенные Россией и Венгрией изменения в проект атомной электростанции "Пакш-2", которые позволят венгерской стороне построить там два новых реактора вместе с "Росатомом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что изменения в соглашении потребовались, поскольку с момента заключения соответствующего соглашения в 2014 году произошло множество перемен. Сооружение новых энергоблоков станет гарантией энергетической безопасности Венгрии, подчеркнул Сийярто.

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