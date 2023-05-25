ЕК одобрила изменения в российско-венгерский проект АЭС "Пакш-2"

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Европейская комиссия одобрила внесенные Россией и Венгрией изменения в проект атомной электростанции "Пакш-2", которые позволят венгерской стороне построить там два новых реактора вместе с "Росатомом". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

"Европейский союз одобрил изменения в контрактах на строительство новых энергоблоков АЭС в Пакше. <...> Это позволит ввести энергоблоки АЭС "Пакш" в эксплуатацию в ближайшее десятилетие", – сказал политик.

Он объяснил, что изменения в проект были согласованы Москвой и Будапештом в апреле, они потребовались, поскольку с момента заключения соответствующего соглашения в 2014 году произошло множество перемен. Сооружение новых энергоблоков станет гарантией энергетической безопасности Венгрии, подчеркнул Сийярто.

22 мая сообщалось, что главы МИД ЕС не смогли договориться о новом пакете антироссийских санкций. Против него выступила в том числе и Венгрия. Тогда Сийярто отмечал, что Будапешт не поддерживает включение в санкции томной энергетики РФ, считая это угрозой своему энергетическому суверенитету.