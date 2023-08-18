В Венгрии предложили перенаправить идущий через Украину газ на "Турецкий поток"

Фото: depositphotos/Zoooom

Объемы российского газа, которые поступают в Венгрию через Украину, можно будет перенаправить на "Турецкий поток". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

"Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов... <...> Очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", ведь его пропускная способность в Венгрию 8,5 миллиарда кубометров", – отметил он.

В феврале стало известно, что "Газпром" стал подавать газ для европейских государств транзитом через Украину в объеме 40,4 миллиона кубометров в день через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

В сентябре 2021 года "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии.

В апреле 2023 года договор между странами был продлен. Тогда Сийярто заявил, что поставки будут осуществляться через газопровод "Турецкий поток".

Ранее Сийярто сообщил, что вице-премьер России Александр Новак допустил изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов из-за введения потолка цен на российский газ. Венгерский министр подчеркнул, что большинство стран Евросоюза поддержали введение потолка цен на газ РФ, в то время как Венгрия выступает против.

Новости часа: РФ организует дополнительные поставки газа в Венгрию