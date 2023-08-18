Венгрия и РФ подписали документы о непосредственном сооружении АЭС "Пакш-2"

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Венгрия и Россия подписали документы о переходе к непосредственному строительству АЭС "Пакш-2". Это предоставляет возможность начать производство энергетического оборудования, сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ подписали гендиректор компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли и вице-президент АО АСЭ, директор проекта по сооружению АЭС Александр Мертен.

По словам Мертена, данный проект стал международным и вызвал интерес у промышленности Венгрии, стран Европы и других государств.

Ранее Россия и Венгрия внесли изменения в соглашение о российском кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Венгрии предоставляется отсрочка по начисленным с 1 марта и до вступления документа в силу процентам за кредит на строительство. Кроме того, отсрочка распространяется на комиссии от неиспользованной суммы кредита в 2021–2022 годах.

Ранее Еврокомиссия одобрила внесенные Россией и Венгрией изменения в проект атомной электростанции "Пакш-2", которые позволят венгерской стороне построить там два новых реактора вместе с "Росатомом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что изменения в соглашении потребовались, поскольку с момента заключения соответствующего соглашения в 2014 году произошло множество перемен. Сооружение новых энергоблоков станет гарантией энергетической безопасности Венгрии, подчеркнул Сийярто.

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