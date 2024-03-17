Маск заявил, что Киев потеряет еще больше людей и территорий без переговоров

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Украинская сторона может лишиться большего количества граждан и территорий в том случае, если не сядет за стол переговоров. Об этом американский предприниматель Илон Маск написал в соцсети Х.

"Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины – больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно", – заявил миллиардер.

Глава Tesla и SpaceX добавил, что украинские власти отправляют своих бойцов "умирать в окопы впустую".

Ранее Маск возмутился по теме жестоких методов мобилизации мужчин на Украине. Он подчеркнул, что за этот год множество людей погибло впустую. Американский бизнесмен задался вопросом, сколько еще там должно умереть.

До этого Маск согласился с мнением основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса о том, что конфликт на Украине следует завершить, так как государство уничтожает себя, а Крым, Донецк и Луганск надо признать российскими.