Дима Билан исполнил давнюю мечту

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Певец Дима Билан осуществил свою давнюю мечту во время поездки в Сочи на музыкальный конкурс "Новая волна". Об этом сообщают "Дни.ру".

Билан поднялся на высоту в две тысячи метров на параплане и записал свой полет на видео. Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

Исполнитель совершил полет в сопровождении инструктора. Его также обязали надеть специальную экипировку.

В комментарии в видео Билан рассказал, что долгое время не мог воплотить свое желание в жизнь. Дважды полет пришлось отменить из-за безветренной погоды. В первый раз это случилось на Гоа, во второй – в Сочи. "Я теперь точно на одном полете не остановлюсь, и кто знает, может не за горами и прыжки с парашюта", – подчеркнул певец.

Многие подписчики признались, что впечатлены смелым поступком исполнителя. Они поздравили Билана с тем, что ему, наконец, удалось осуществить мечту.

Ранее Дима Билан раскритиковал премию "Грэмми". Он заявил, что не увидел на церемонии вручения награды ни одного по-настоящему крупного артиста.