Билан извинился за концерт в нетрезвом виде

Фото: скриншот видео youtube.com/Nurobod Tjk

Российский певец Дима Билан извинился выступление на концерте в Самаре в нетрезвом виде.

Видео с обращением он разместил на своей странице в Instagram, передает портал "Мир24".

Певец рассказал, что долгое время не употреблял алкоголь из-за проблем с пищеварением. По его словам, это сыграло с ним "злую шутку".

Билан сообщил, что перед концертом встретил друзей, с которыми выпил в гримерке коньяка. При этом он добавил, что не рассчитал дозу.

Артист добавил, что готов выступить в Самаре бесплатно, а также подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения аппарат.

Заслуженный артист России был хедлайнером праздничного концерта в честь Дня города в Самаре 8 сентября.

После выступления жители обратились с петицией, в которой потребовали извинений от властей за приглашение певца.

В ней отмечалось, что Билан "вел себя неадекватно", "издавал странные звуки вместо вокала" и "показывал неприличные жесты".