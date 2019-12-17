Пугачева отказалась выступать в "новогодних огоньках"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народная артистка СССР Алла Пугачева отказалась петь на российском телевидении для передач в новогоднюю ночь.

Об этом газете "Комсомольская правда" сообщила ее директор Елена Чупракова. "Алла Борисовна не будет петь в "новогодних огоньках", – сказала она.

При этом в издании заметили, что у Пугачевой было много активностей в этом году – юбилейный концерт и выход фильма "Тот самый концерт".

Также отмечается, что в прошлую новогоднюю ночь, 1 января 2019 года Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в "огоньке". Первый канал тогда повторил ее клип, записанный годом ранее.



Гостелерадиофонд ранее опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг". Песню написали Игорь Николаев и Лидия Козлова. После премьеры на Ленинградском телевидении он якобы был запрещен к эфиру.