Опубликован запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Фото: youtube.com

Гостелерадиофонд России опубликовал архивный клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг". Песню для Примадонны написали Игорь Николаев и Лидия Козлова.

Ролик был снят зимой 1984 года в Сочи. По сюжету, Пугачева едет в санях в песцовой шубе, а везет ее неизвестный мужчина. В какой-то момент певица ложится на спину.

После премьеры на Ленинградском телевидении он якобы был запрещен к эфиру. Как пишет "Российская газета", "кому-то из руководства положение тела певицы, лежащей на спине, показалось-де излишне вульгарным".



"Через некоторое время "Айсберг" – как гласят все те же "городские легенды" – вернулся в эфир "по указке свыше". В чем якобы помогла та самая шуба", – говорится в публикации.

В то же время отмечается, что видео было доступно в Сети. Клип был записан с телевизора, поэтому его качество оставляло желать лучшего.

Ранее сообщалось, что режиссер Кирилл Серебренников приступил к подготовке концерта в честь Аллы Пугачевой, отмечающей 15 апреля текущего года 70-летие.