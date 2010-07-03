Юбилей Пугачевой подготовит Серебренников

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Режиссер Кирилл Серебренников приступил к подготовке концерта в честь Аллы Пугачевой, отмечающей в апреле текущего года 70-летие. Об этом РИА Новости рассказал представитель "Гоголь-центра".

Он отметил, что в настоящий момент идет подготовка к концерту-посвящению "Наша Алла", премьера которого намечена на 24 и 25 апреля текущего года.

Ранее в Сети было опубликовано видео, где Серебренников дает наставления актерам перед спектаклем. Режиссер напутствовал актерам перед постановкой "Мертвые души".

8 апреля Мосгорсуд сменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии".

После заседания суда режиссер рассказал, что в ближайшее время вернется к работе в "Гоголь-центре", хотя это "нелегко психологически".

По версии следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Его проект получил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.

