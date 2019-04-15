"P.S. Я люблю тебя": Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева впервые за много лет даст сольный концерт в честь 70-летия. Юбилей отметят в Кремле 17 апреля – билеты давно раскуплены, хотя цены на них доходили до 300 тысяч. Музыкальный обозреватель Москвы 24 Кристина Сарханянц рассказывает, за что публика любит примадонну.



Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Перечислять регалии и заслуги Аллы Борисовны можно долго: певица, пианистка, композитор, режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая, бизнесмен и педагог, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени. Но даже самый подробный список достижений Пугачевой не передает, насколько масштабным феноменом отечественной поп-культуры она и ее голос стали за годы, проведенные артисткой на сцене.

Для этого, впрочем, достаточно лишь двух эпитетов: "примадонна" и "женщина, которая поет". Они вызывают в мыслях тот самый образ сильной, амбициозной женщины, настоящей королевы сцены, в котором Пугачева впервые предстала перед публикой в 1970-х. Причем женщина эта не боится быть смешной, слабой, ранимой и странной – редкая для сегодняшней поп-музыки абсолютная свобода.



Видео: YouTube/aaasssdd100

В 1970–80-е песни Пугачевой звучали на пластинках, многочисленных сольных и сборных концертах, которые транслировались по радио и телевидению, вся страна ела новогодний оливье под "Иронию судьбы, или С легким паром!". Алла Борисовна появлялась даже в мультфильмах – заяц в 15-й серии "Ну, погоди!" поет "Айсберг" в образе примадонны.

С тех пор изменилось всё: страна, общество, мода, технологии, музыка, законы шоу-бизнеса. Но если вы услышите по радио или в стриминговом сервисе телефона классику Пугачевой ("Арлекино", "Сто часов счастья", "Женщина, которая поет", "Маэстро", "Миллион роз", "Расскажите, птицы", "Паромщик", "Три счастливых дня") или ее более поздние песни ("Позови меня с собой", "Примадонна", "Опять метель", "Будь или не будь" и "Это любовь" в дуэте с Максимом Галкиным), то в голове моментально вновь возникнет все тот же знакомый, родной, в общем-то, образ.

Видео: YouTube/Киноконцерн "Мосфильм"

"Живи спокойно, страна! / Я у тебя всего одна", – пела Пугачева в заглавной песне с альбома уже 2003 года. И правда, похоже, что в России не было и не будет певицы такой величины и значимости. Ведь сегодня публика как никогда пристрастна, следит за звездами через социальные сети и может не простить молодому популярному артисту появление в необычном для него амплуа, жанре, образе, проекте. Достаточно вспомнить неоднозначную реакцию зрителей на ироничный взгляд "Голубого Урганта" на новогодние телешоу с приглашенными на "огонек" поп-звездами момента: Монеточкой, группами Little Big, "Хлеб" и другими.

Официальный постер сольного концерта примадонны "Алла Пугачева. P.S."

Тем интереснее грандиозное возвращение Пугачевой на сцену с первым за почти десять лет концертом "Алла Пугачева. P.S." Как известно, примадонна прекратила гастрольную деятельность в 2010 году и с тех пор не дала ни одного сольника, при этом периодически появляясь в сборных концертах и телешоу. Выпускала она и новые песни – например, в новогоднем эфире "Первого канала" в 2018-м представила клип на трек "Я летала".

Видео: YouTube/Олег Влади

Вообще нового материала у певицы много, и, по слухам, выступление в Кремле задумано в первую очередь ради его презентации. Будут и сюрпризы, и полюбившиеся публике хиты. Стоит отметить, что на официальном постере "Алла Пугачева. P.S." рядом с дивой можно увидеть еще одну суперзвезду, в каком-то смысле "серого кардинала" отечественного шоу-бизнеса, – продюсера, режиссера и клипмейкера Нателлу Крапивину. Ее российские слушатели и зрители знают в первую очередь как продюсера украинской поп-звезды Светланы Лободы и телевизионного проекта "Орел и решка". Участие Крапивиной в постановке шоу Пугачевой означает, что от юбилейного концерта можно ожидать чего угодно: навороченных света и звука, необычной режиссуры, использования новейших технологий, – словом, продакшена мирового уровня.

Ажиотаж вокруг концерта поднялся нешуточный: билеты были проданы еще в декабре (официальные цены варьировались от трех до 50 тысяч, а спекулянты предлагали их по 300 тысяч). Так что лично увидеть возвращение Аллы Борисовны на сцену у спохватившихся в последний момент уже вряд ли получится. Остается надеяться, что в ближайшем будущем масштабный сольник Пугачевой покажут в записи по ТВ.

17 апреля, 19:00

Государственный Кремлевский дворец

Все билеты проданы

Кристина Сарханянц