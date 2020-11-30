В Москве мальчик умер из-за травмы, полученной во время игры с братом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На северо-западе города мальчик получил смертельные травмы во время игры с братом. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 29 ноября на детской площадке во Врачебном проезде в районе Покровское-Стрешнево. "Семилетний мальчик подкинул палку вверх, после чего она упала на голову его 10-летнему брату", – уточнил собеседник агентства. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Несмотря на все усилия врачей, он умер вечером того же дня. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье "Причинении смерти по неосторожности".

Ранее упавший с аттракциона в московском ТЦ ребенок получил травму позвоночника. Также врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму.