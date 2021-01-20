Выросло целое поколение мужчин, которые были свидетелями домашнего насилия – психолог

Фото: depositphotos/aetb

Психолог программы по работе с домашними обидчиками "Переосмысленная мужественность" Максим Русанов заявил о целом поколении мужчин, которые стали свидетелями домашнего насилия. Об этом он сообщил во время online-конференции Москвы 24 "Дом без насилия".

"Если бы закон о домашнем насилии был принят 30–40 лет назад, то не выросло бы целое поколение мужчин, которые были свидетелями домашнего насилия. Именно поэтому у многих мужчин рукоприкладство вошло в норму, у них выработалась такая модель поведения", – заявил Русанов.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина подчеркнула, что домашнее насилие является для РФ огромной социальной проблемой. Она напомнила, что, по данным исследования, в России 90% всех случаев насилия происходят дома, при этом в порядка 33% случаях жертвы не обращались за помощью в правоохранительные органы.

Конференция состоит из трех сессий по 1,5 часа в формате круглого стола. Модераторами мероприятия выступают телеведущие Леонид Закошанский и Маргарита Грачева, жертва домашнего насилия, которой в декабре 2017 года муж-ревнивец отрубил кисти рук.

Для обсуждения приглашены российские и международные эксперты в области защиты прав женщин и детей, психологи, социологи, известные медийные лица, представители СМИ. Задача конференции – не только заострить фокус общественного внимания на теме домашнего насилия, но и дать практические рекомендации. Свои истории можно прислать в WhatsApp по телефону 8 (926) 266-24-24.

