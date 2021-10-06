В России хотят усилить ответственность за регулярные побои

Фото: depositphotos/by_ShiShkin

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс (УК), усиливающий наказание за регулярное нанесение побоев. Об этом заявил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, передает "Интерфакс".

Он пояснил, что новый законопроект усилит наказание за рукоприкладство для лиц, уже имевших судимость за физическое насилие. Груздев напомнил, что с юридической точки зрения к побоям относятся любые насильственные действия, не причинившие вреда здоровью человека.

"Это могут быть пощечины, удары кулаком и любое применение силы, после которого пострадавший испытал боль", – уточнил юрист.

По его словам, на сегодняшний день закон предусматривает двухступенчатую систему наказания за побои. Так, за первое правонарушение человека накажут по административной статье, а при повторном нанесении побоев наступает уголовная ответственность.

"Между тем сегодня в системе наказания за побои существует правовой пробел, на который указал Конституционный суд: если человек совершает побои в третий раз, наказание не возрастает. Наоборот, человека привлекают вновь к административной ответственности", – пояснил Груздев.

Новый законопроект предлагает привлекать к уголовной ответственности человека, совершившего побои более двух раз. При этом санкции возрастут: за регулярное рукоприкладство гражданину будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, ограничение свободы до года и т. д.

Груздев добавил, что в среднем повторно совершают побои 1,5% граждан из ранее привлеченных к административной ответственности.

Ранее эксперты рассказали, как заступиться за человека на улице, чтобы не попасть под суд. По мнению юриста Сергея Черского, такие дела очень непростые.

Доказать свою правоту, если заступник ударил первым, пусть и в целях защиты, довольно сложно, считает он. Поэтому, чтобы доказать свою невиновность, очень важно наличие свидетелей, которые подтвердят, что человек не был агрессором.

