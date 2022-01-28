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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал бедность ключевой проблемой России, которая несет за собой целый ряд других проблем.
При этом Медведев подчеркнул, что это не единственное больное место в стране.
"Я согласен с президентом. Проблема бедности, низких доходов – это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер", – цитирует замглавы Совбеза РИА Новости.
Он добавил, что на сегодняшний день в повестке дня стоят проблемы развития экономики, коррупции, а также проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики.
Говоря о человеческих проблемах, то на первое место он поставил проблему доходов, качественного образования и здравоохранения.
Ранее Владимир Путин сообщил, что для повышения доходов россиян необходимо принимать самые разные меры. Это адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми и новые рабочие места.
Глава государства также подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом российских властей, который непосредственно связан с решением демографического вызова.
Также Путин пообещал дать поручения правительству по оказанию поддержки бездомным россиянам. По его мнению, ситуация с нуждающимися в медпомощи и питании гражданами должна вызывать чувство стыда у чиновников.
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