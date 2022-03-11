Число россиян с доходами ниже границы бедности составило 16,1 млн в 2021 году – Росстат

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В IV квартале 2021 года численность россиян с доходами ниже границы бедности сократилась до 12,4 миллиона человек, что составляет 8,5% населения страны. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Данный показатель снизился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Таким образом, за год число малообеспеченных россиян уменьшилось на 1,1 миллиона человек.

По сравнению с III кварталом 2021 года число россиян, находящихся за границей бедности, уменьшилось на 3,6 миллиона человек (2,5%). Средняя численность малообеспеченных граждан по итогам 2021 года составила 16,1 миллиона человек, или 11% от всего населения России.

В Росстате уточнили, что граница бедности рассчитывалась с учетом инфляции в соответствии с установленным объемом потребительской корзины в IV квартале 2020 года – 9 961 рубль.

Ранее Владимир Путин сообщил, что для повышения доходов россиян необходимо принимать самые разные меры. Это адресная социальная поддержка, помощь семьям с детьми и новые рабочие места.

Глава государства также подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом российских властей, который непосредственно связан с решением демографического вызова.