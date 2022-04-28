Эксперт предупредил о возможной вспышке коронавируса осенью – зимой

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Михаил Каган считает, что новая вспышка коронавируса может произойти осенью – зимой.

По словам врача, в настоящее время наблюдается переход вируса в эндемическую стадию, при этом вспышки станут более предсказуемыми и будут носить сезонный характер. Межсезонье распространения вируса придется на весну и лето, которое нужно воспринимать как перерыв для подготовки к его возвращению осенью и зимой.

"Эта передышка не случайна. Она, вероятно, вызвана тем, что популяционный иммунитет в России сейчас может быть близок к своему рекордно высокому уровню. Многие люди уже сделали несколько прививок и перенесли инфекцию. Тем не менее следует помнить, что иммунитет с течением времени у всех ослабевает, к этому надо прибавить сложность поддержания иммунитета у пожилых людей или людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому все еще остается множество уязвимых мест, которые может использовать вирус", – приводит его слова "Газета.ру".

Врач призвал наращивать темпы вакцинации от коронавируса, обеспечить тестирование, а также иметь достаточные запасы масок.

28 апреля Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил о госпитализации 2 596 человек с коронавирусом в России за сутки.

При этом количество госпитализаций снизилось в 47 регионах страны, а выросло в 28. Днем ранее было зарегистрировано 2 986 случаев госпитализации.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 166 человек. Всего число летальных исходов в России возросло до 375 566.

Перебороли болезнь за сутки 11 063 человека. Всего выздоровели 17 517 922 пациента с коронавирусом.