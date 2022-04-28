Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за сутки госпитализировали 2 596 человек с коронаврусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 13% меньше показателя предыдущего дня.
Количество госпитализаций снизилось в 47 регионах страны, а выросло в 28. Днем ранее было зарегистрировано 2 986 случаев госпитализации.
За последние 24 часа от коронавируса скончались 166 человек. Всего число летальных исходов в России возросло до 375 566.
Перебороли болезнь за сутки 11 063 человека. Всего выздоровели 17 517 922 пациента с коронавирусом.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России является относительно стабильной.
При этом эксперт не исключила, что в течение теплого времени года могут регистрироваться подъемы и спады заболеваемости, особенно если в РФ придет какой-либо новый вариант COVID-19.
В России резко сократилось число новых случаев COVID-19
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