Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 2 596 человек с коронаврусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 13% меньше показателя предыдущего дня.

Количество госпитализаций снизилось в 47 регионах страны, а выросло в 28. Днем ранее было зарегистрировано 2 986 случаев госпитализации.

За последние 24 часа от коронавируса скончались 166 человек. Всего число летальных исходов в России возросло до 375 566.

Перебороли болезнь за сутки 11 063 человека. Всего выздоровели 17 517 922 пациента с коронавирусом.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России является относительно стабильной.

При этом эксперт не исключила, что в течение теплого времени года могут регистрироваться подъемы и спады заболеваемости, особенно если в РФ придет какой-либо новый вариант COVID-19.

