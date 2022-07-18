Роспотребнадзор разъяснил правила сдачи ПЦР-теста вернувшимся из-за границы. Сдавать его обязательно тем, у кого нет прививки или справки о перенесенной болезни. И нужен он только тем, кто вернулся самолетом.

А что делать остальным туристам? И сколько сейчас стоит ПЦР-тест? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.