Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после обнаружения случая кори в МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Случай заболевания корью зафиксировали у одного из студентов второго курса юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве, передает ТАСС.

Там добавили, что специалисты уже проводят эпидемиологическое расследование.

"Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента 2-го курса юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова", – рассказали в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация со случаями заболевания корью в стране находится под контролем. Там напомнили, что с апреля этого года во всех российских регионах проводится подчищающая иммунизация – вакцинация непривитых и не болевших корью, а также однократно привитых детей и взрослых. Это поможет укрепить коллективный иммунитет против болезни, уточнили в ведомстве.

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