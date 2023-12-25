25 декабря, 20:02Общество
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после обнаружения случая кори в МГУ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Случай заболевания корью зафиксировали у одного из студентов второго курса юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Москве, передает ТАСС.
Там добавили, что специалисты уже проводят эпидемиологическое расследование.
"Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента 2-го курса юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация со случаями заболевания корью в стране находится под контролем. Там напомнили, что с апреля этого года во всех российских регионах проводится подчищающая иммунизация – вакцинация непривитых и не болевших корью, а также однократно привитых детей и взрослых. Это поможет укрепить коллективный иммунитет против болезни, уточнили в ведомстве.
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