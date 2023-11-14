В Роспотребнадзоре назвали контролируемой ситуацию с выявленными случаями кори в РФ

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Ситуация со случаями заболевания корью в России контролируемая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Во всех регионах страны с апреля 2023 года проводится подчищающая иммунизация – вакцинация непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых", – напомнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что это поможет укрепить коллективный иммунитет против кори. В рамках текущей компании уже привито 77,5% от подлежащих иммунизации, уточнили в Роспотребнадзоре. Последние случаи по стране в ведомстве объяснили традиционным цикличным подъемом.

Однако за последние 4 месяца отмечается тенденция к снижению заболеваемости.

"В случаях подозрения на корь незамедлительно проводится эпидемиологическое расследование, а если получено подтверждение заболевания – проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", – добавили в ведомстве.

Благодаря этому в России вовремя локализовали 84% очагов кори, не дав им дальнейшего распространения, заключили в пресс-службе.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве направило руководству Московского государственного университета предписание о необходимости провести противоэпидемические мероприятия по причине обнаружения кори у студента.

До этого стало известно, что случай кори зафиксирован у студента факультета мировой политики. В корпусе уже провели дезинфекцию и ввели дистанционный режим работы до 1 декабря.

Ранее вспышку кори зафиксировали в Арзамасском районе Нижегородской области. Инфекция распространилась от непривитого ребенка, который приехал из другого региона в деревню Малое Туманово, где обнаружили основное количество заболевших.

Новости регионов: около 90 человек заразились корью в Нижегородской области