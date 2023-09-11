Вспышку кори зафиксировали в Нижегородской области

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В Арзамасском районе Нижегородской области зафиксировали вспышку кори, заболели уже 93 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

В пресс-службе заявили, что инфекция распространилась от непривитого ребенка, который приехал из другого региона в деревню Малое Туманово, где обнаружили основное количество заболевших. Этот населенный пункт является местом небольшого проживания цыганского населения.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора занимаются локализацией очага заболеваемости корью, а также проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В ведомстве уже определили круг контактных лиц и провели иммунизацию по эпидемическим показаниям.

По информации Роспотребнадзора, на 11 сентября против кори привиты около 400 человек. С помощью пяти противоэпидемических бригад продолжаются подворные обходы населения. Также ведомство организовало заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве области.

Ранее более 80 случаев кори выявили в Татарстане. 39 заразившимися инфекционным заболеванием оказались дети. Кроме того, в ходе работы с пациентами медики установили, что 41 человек прибыл из-за рубежа.

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