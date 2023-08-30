Врач-педиатр назвала инфекции, которыми можно заразиться в школе

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В школе много заболеваний, которые может подхватить ребенок, особенно вирусных инфекций. Об этом сообщила "Газета.ру" врач-педиатр Злата Казаринова.

"Это может быть ротавирус, герпес-вирусы, энтеро-, адено-, риновирус, ветряная оспа, грипп и многое другое. В вопросе предотвращения заражения инфекционными заболеваниями ответственность ложится на врача школы и на родителей", – заявила эксперт.

При этом, по ее словам, нужно укреплять иммунитет детей: они должны правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться и свести к минимуму стрессовые ситуации. Также Казаринова порекомендовала почаще мыть руки и не трогать лицо грязными пальцами.

Помимо этого, врач-педиатр советует заранее привить детей от гриппа и ветряной оспы (если ребенок ей не переболел). Отдельное внимание специалист уделила кори, поскольку ею можно запросто заразиться в школе.

"Если с корью встречается человек не болевший ею и не привитый, то вероятность того, что он заразится и заболеет, равняется ста процентам", – добавила Казаринова.

Поэтому, как утверждает эксперт, важно привиться от кори, чтобы защитить ребенка. Однако, по ее словам, многие дети перед школой уже вакцинированы и тогда нужно лишь укреплять иммунитет.

Ранее внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин заявил, что уровень заболевания ветряной оспой в России вернулся к допандемийному. По его словам, ветрянка признана одной из самых распространенных инфекций. Ее доля от всех зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний составляет от 20 до 25%. При этом ОРВИ и грипп не учитывались.

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