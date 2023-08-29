В Минздраве зафиксировали допандемийный уровень заболевания ветрянкой в РФ

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Уровень заболевания ветряной оспой в России вернулся к допандемийному. Об этом заявил внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ Роман Полибин.

"Мы видим рост заболеваемости (ветряной оспой), возврат к тем цифрам, которые были в допандемический период времени. Надо сказать, что на сегодняшний день, когда мы говорим о ветряной оспе, мы должны помнить, что велик риск развития целого ряда неинфекционных заболеваний – не только опоясывающего лишая, но и ряда других серьезных осложнений", – цитирует его ТАСС.

По словам Полибина, ветрянка признана одной из самых распространенных инфекций. Ее доля от всех зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний составляет от 20 до 25%. При этом ОРВИ и грипп не учитывались.

До этого стало известно, что с 24 июля по 20 августа во всем мире было обнаружено более 1,5 миллиона новых случаев заболеваний коронавирусом. Такое количество заболевших оказалось на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. В шести регионах было зафиксировано более двух тысяч смертей.



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