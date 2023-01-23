Инфекционист назвал симптомы ветрянки у взрослых

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При заражении ветрянкой во взрослом возрасте у человека могут наблюдаться высокая температура (до 39–40 градусов), сильный зуд и увеличение лимфатических узлов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-инфекциониста Нарзулло Шукриллоева.

По словам врача, сбивать температуру у взрослого человека во время ветрянки может быть сложно.

"У взрослого человека иммунная система уже сформирована и приучена к борьбе с привычными инфекциями, а ветрянка для него что-то новое", – объяснил инфекционист.

Иммунная система у взрослых может оказаться хуже, чем у детей, из-за образа жизни. Борьбу с ветрянкой во взрослом возрасте также могут осложнить хронические заболевания.

Ранее детский хирург Максим Сергиенко рассказал, что использование зеленки для лечения сыпи при ветряной оспе может замаскировать воспаление кожи у ребенка. Хирург рекомендовал обрабатывать пораженные участки кожи болтушкой с цинком. Также, по его словам, можно принять внутрь антигистаминные препараты.



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