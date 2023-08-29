Роспотребнадзор назвал напряженной ситуацию с энтеровирусными инфекциями в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Обстановка с энтеровирусными инфекциями в некоторых российских регионах достаточно напряженная, она особенно сложная в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство выявило массовые случаи ЭВИ в Свердловской области, Хабаровском крае, Севастополе и Москве.

"Наиболее сложная ситуация складывается в Саратовской области, где за 7 месяцев 2023 года зарегистрирован 101 случай заболевания ЭВИ. Подъем заболеваемости и рост энтеровирусных инфекций наблюдается в основном у детей младшего и школьного возраста, у которых не сформирован иммунитет", – говорится в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам с более сложной эпидситуацией по энтеровирусным инфекциям проконтролировать объекты риска. Речь идет о дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Руководитель ведомства распорядилась организовать мониторинг качества проведения утренних фильтров в детских садах и школах.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали четыре случая заболевания энтеровирусной инфекцией в частном детском саду "Аистенок" в Екатеринбурге. До этого в нем были зафиксированы случаи вирусного менингита.

Всех инфицированных детей положили в больницу. Их обследуют для выявления возбудителя заболевания, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Число заразившихся менингококковой инфекцией в Екатеринбурге увеличилось до восьми