Врач назвала болезни, которые россияне могут "привезти" из отпуска

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Люди, отправляющиеся в отпуск, могут забыть о некоторых мерах предосторожности во время отдыха и столкнуться с вирусными инфекциями органов дыхания или пищеварения, а также с кожными заболеваниями, заявила врач-терапевт Татьяна Романенко в интервью радио Sputnik.

"Если мы возвращаемся из отпуска заболевшими, то прежде всего речь может идти о вирусных инфекциях, поражающих органы дыхания или кишечный тракт. Вирусные инфекции в отпуске мы можем получить, если не соблюдаем правила личной гигиены, пьем неочищенную воду или переохлаждаемся", – объяснила она.

По словам Романенко, люди могут столкнуться и с различными кожными заболеваниями во время отдыха или по возвращении из отпуска.

"Тут чаще всего речь идет о микозах, то есть о грибковой инфекции", – уточнила она.

Также некоторые граждане сталкиваются с заболеваниями, передающимися половым путем. Врач отметила, что некоторые отдыхающие забывают про соблюдение мер личной безопасности. что приводит к серьезным последствиям. В этом случае она рекомендует незамедлительно обратиться ко врачу.

"Если после возвращения человека начинает беспокоить дискомфорт в области половых органов, то это повод обратиться к врачу и сдать анализы. Лучше с этим не затягивать, иначе могут быть осложнения", – резюмировала терапевт.

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснял, что плавание после еды может привести к неприятным ощущениям и ухудшению самочувствия у человека.

Он добавил, что из-за активной работы диафрагмы и межреберных мышц при полном желудке будут создаваться условия для изжоги или отрыжки. Это может спровоцировать непищеводные проявления, в частности приступ аритмии, спазм бронхов или заброс содержимого желудка в бронхи.



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