09:51Общество
Число жителей с подозрением на корь в Забайкалье увеличилось до 7
Фото: depositphotos/rfphoto
Семь человек госпитализировали в Чернышевском районе Забайкалья с подозрением на корь. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
Очаг инфекционного заболевания был обнаружен в поселке Жирекен.
"Количество заболевших – семь, в их числе – пятеро подростков и двое взрослых", – говорится в сообщении.
К настоящему времени специалисты вакцинировали 115 жителей, которые могли иметь тесный контакт с заболевшими. Помимо этого, проводится работа с отдаленными контактными лицами.
Ранее более 80 случаев кори выявили в Татарстане. 39 заразившимися инфекционным заболеванием оказались дети. Кроме того, в ходе работы с пациентами медики установили, что 41 человек прибыл из-за рубежа.
Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы
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