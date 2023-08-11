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09:51

Общество

Число жителей с подозрением на корь в Забайкалье увеличилось до 7

Фото: depositphotos/rfphoto

Семь человек госпитализировали в Чернышевском районе Забайкалья с подозрением на корь. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

Очаг инфекционного заболевания был обнаружен в поселке Жирекен.

"Количество заболевших – семь, в их числе – пятеро подростков и двое взрослых", – говорится в сообщении.

К настоящему времени специалисты вакцинировали 115 жителей, которые могли иметь тесный контакт с заболевшими. Помимо этого, проводится работа с отдаленными контактными лицами.

Ранее более 80 случаев кори выявили в Татарстане. 39 заразившимися инфекционным заболеванием оказались дети. Кроме того, в ходе работы с пациентами медики установили, что 41 человек прибыл из-за рубежа.

Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы

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