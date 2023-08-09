Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве отметили, что на территории столицы по постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 8 февраля 2023 года № 1 "О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации" действует кампания по подчищающей иммунизации против кори. Сейчас привиты свыше 564 тысяч человек.

"Вместе с тем продолжается иммунизация населения по эпидпоказаниям. Так, в связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод" по адресу МКАД 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинация против кори работников рынка", – заявили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, прививки получили 680 работников "Садовода", которые ранее не болели корью и не имеют законченный курс вакцинации против этого заболевания. Вакцинация проходила в городской поликлинике № 9.

В настоящее время ситуация находится на строгом контроле управления столичного Роспотребнадзора.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что сотрудник столичного офиса "Роснефти" заболел корью, в связи с чем в организации проводятся противоэпидемические меры.

По данным ведомства, специалисты осмотрели других сотрудников компании, которые находились в контакте с заболевшим. Также уточнялось о проведении вакцинации сотрудников, не болевших корью и не привитых ранее.



В департаменте здравоохранения заявили о контроле над ситуацией с корью в столице