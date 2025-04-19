19 апреля, 19:15Происшествия
Автомобиль перевернулся на Севанской улице на юге Москвы
Серьезное ДТП произошло на юге Москвы. Автомобиль перевернулся на Севанской улице возле автобусной остановки. По предварительным данным, водителю белого "Фольксвагена" стало плохо за рулем.
Он сначала врезался в две припаркованных машины, а затем от удара машина перевернулась на крышу. Спасатели вытащили мужчину из салона и передали медикам. Его на скорой увезли в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.