Автомобиль перевернулся на Севанской улице на юге Москвы

Серьезное ДТП произошло на юге Москвы. Автомобиль перевернулся на Севанской улице возле автобусной остановки. По предварительным данным, водителю белого "Фольксвагена" стало плохо за рулем.

Он сначала врезался в две припаркованных машины, а затем от удара машина перевернулась на крышу. Спасатели вытащили мужчину из салона и передали медикам. Его на скорой увезли в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

