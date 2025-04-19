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19 апреля, 19:15

Происшествия

Автомобиль перевернулся на Севанской улице на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на Севанской улице на юге Москвы

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Серьезное ДТП произошло на юге Москвы. Автомобиль перевернулся на Севанской улице возле автобусной остановки. По предварительным данным, водителю белого "Фольксвагена" стало плохо за рулем.

Он сначала врезался в две припаркованных машины, а затем от удара машина перевернулась на крышу. Спасатели вытащили мужчину из салона и передали медикам. Его на скорой увезли в больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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