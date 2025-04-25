25 апреля, 16:18Происшествия
В Балашихе привлечен к ответственности водитель, не пропустивший скорую помощь
Фото: depositphotos/aksenovko
В Балашихе привлекли к административной ответственности водителя, который не пропустил машину скорой помощи, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В интернете сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию, на которой водитель иномарки отказался пропускать машину скорой помощи на проспекте Ленина.
"Полицейские установили личность нарушителя и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался житель города Ногинска", – говорится в сообщении.
Волк уточнила, что в отношении нарушителя составили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ.
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