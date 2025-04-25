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25 апреля, 16:18

Происшествия

В Балашихе привлечен к ответственности водитель, не пропустивший скорую помощь

Фото: depositphotos/aksenovko

В Балашихе привлекли к административной ответственности водителя, который не пропустил машину скорой помощи, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В интернете сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию, на которой водитель иномарки отказался пропускать машину скорой помощи на проспекте Ленина.

"Полицейские установили личность нарушителя и доставили его в территориальный отдел полиции. Им оказался житель города Ногинска", – говорится в сообщении.

Волк уточнила, что в отношении нарушителя составили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ.

Ранее уборщика ресторана на Арбате задержали на Чистопольской улице после кражи рюкзака с планшетом. Злоумышленник сначала отнес ранец в подсобку, а позже забрал. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Материальный ущерб составил примерно 110 тысяч рублей.

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происшествия

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