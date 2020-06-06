Каланчевскому путепроводу в Москве вернут исторический вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В этом году стартовала реконструкция Каланчевского путепровода, а также работы по превращению станции Каланчевская в ядро крупного транспортно-пересадочного узла, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Каланчевский путепровод, построенный в 1912–1919 годах по проекту архитектора Алексея Щусева, является одним из немногих памятников неоклассицизма в столице. Он состоит из земляной насыпи с подпорной стенкой и трех железнодорожных мостов.

На первых эскизах, которые представил архитектор Алексей Щусев в 1912 году, путепровод был выполнен в неорусском стиле и напоминал по внешнему облику Кремлевскую стену. Однако в таком виде он не мог быть произведен из-за несходства со зданием Николаевского вокзала.

На втором эскизе путепровод выполнили с полукруглыми арками, высокими изогнутыми фермами мостов и двуглавыми орлами. От ферм пришлось отказаться из-за высокого транспортного потока, поэтому власти решили их расширить и сделать еще один проезд со стороны Рязанской улицы.

Фермы не выдержали бы такой нагрузки, и Алексей Щусев решил разместить мосты на мощных вертикальных опорах, а вдоль путей установить изящную металлическую ограду. Впоследствии проект не раз менялся. В итоге ниши между его арками стали похожи на окна дворца городе Виченца, возведенного в эпоху Возрождения.

Каланчевский путепровод – железнодорожная эстакада, соединяющая Курское и Ленинградское направления железной дороги. В частности, с недавних пор там курсируют поезда МЦД-2 "Курско-Рижский".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на базе железнодорожной станции Москва-Каланчевская будет построен крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). По словам мэра, в результате реконструкции в два раза увеличится интенсивность работы МЦД-2, а в дальнейшем запустят МЦД-4.

Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчевская – крупнейший и один из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который в настоящее время реализуется в Москве.

