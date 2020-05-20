Собянин рассказал о ходе модернизации ж/д инфраструктуры в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На базе железнодорожной станции Москва-Каланчевская будет построен крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра реконструкции участка Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчевская МЖД.

"Мы понимаем, что железнодорожная инфраструктура города, Московского региона, Центрального транспортного узла является ключевой для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь города, горожан, нормальный проезд до дома и до работы. Много уже сделано в этом направлении. Сделаны и запущены Московские центральные диаметры – первый и второй диаметры. Но вот эта стройка – она для развития инфраструктуры железнодорожной, для запуска новых диаметров, в том числе МЦД-4, для улучшения работы МЦД-2, является ключевой и, пожалуй, самой сложной и объемной", – заявил Собянин.

По словам мэра, в результате реконструкции в два раза увеличится интенсивность работы МЦД-2, а в дальнейшем запустят МЦД-4.

"Ну и здесь, на Каланчевской, – создать первоклассный транспортно-пересадочный узел, чтобы люди могли с этого направления пересаживаться с одного диаметра на другой и комфортно идти до площади трех вокзалов", – сказал Собянин.

Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Каланчевская – крупнейший и один из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который в настоящее время реализуется в Москве.

Проект предусматривает увеличение пропускной способности участка с 178 до 353 пар поездов в сутки, что позволит сократить минимальный интервал движения поездов МЦД-2 с шести до двух с половиной минут, а также организовать движение поездов МЦД-4 "Киевско-Горьковский".

Количество пассажирских мест увеличится в 2,5 раза – с 706 тысяч до 1,8 миллиона в сутки. В рамках проекта фактически заново построят станцию Каланчевская. Она станет крупным транспортным узлом, обеспечивающим пересадку пассажиров между МЦД-2 и МЦД-4 с возможностью пересадки в шаговой доступности на станцию метро "Комсомольская" и три вокзала – Ленинградский, Ярославский и Казанский.

Время пересадки для пассажиров с Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов на станцию Каланчевская сократится в два раза.

Площадь навесов на платформах станции Каланчевская увеличится с нынешних 5% до почти 100%. На новых платформах будут размещены информационные стелы и табло, современное светодиодное освещение. В новом вестибюле появятся кассовые павильоны, туалеты, эскалаторы и лифты для маломобильных граждан.

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность станции и создать комфортные условия для пассажиров, включая безбарьерную среду. Для реализации проекта предстоит выполнить следующие основные работы:

реконструкция существующих I и II главных путей, строительство новых III и IV главных путей – в общей сложности будет уложено 16,5 километра новых путей;

строительство трех железнодорожных путепроводов на Комсомольской площади;

реконструкция станции Каланчевская с заменой двух существующих платформ и строительством подземного вестибюля для прохода к станции метро "Комсомольская" и трем вокзалам;

реконструкция трех автомобильных путепроводов на улицах Новой Басманной, Старой Басманной и Казакова, а также пешеходного перехода в Хомутовском тупике;

строительство подпорных стен общей протяженностью 1,86 километра, а также шумозащитные мероприятия.

В начале 2020 года после завершения подготовительных работ подрядные организации приступили к активной фазе реконструкции, включая работы на автомобильном путепроводе на улице Казакова и строительство новых главных путей.

Началась также реконструкция станции Каланчевская – на время проведения работ для пассажиров построили временную платформу и пешеходный мост. В дальнейшем по одному из новых путей временно организуют движение поездов в реверсивном режиме, что позволит провести реконструкцию существующих путей.

Реконструкция участка осуществляется без прекращения движения поездов. Работы выполняются по специальному графику в технологические окна по выходным дням. После введения режима самоизоляции на фоне сильного снижения пассажиропотока 8-часовые технологические окна были выделены и в будние дни вне часов пик, что позволит сократить сроки завершения работ на участке Курская – Каланчевская на полгода – с сентября на март 2023 года.

В ходе работ сохранится сложившийся архитектурный облик транспортных объектов, имеющих историческую ценность, включая облицовку устоев и опор путепроводов на Комсомольской площади.

С учетом того, что участок Курская – Каланчевская расположен в плотной городской застройке, важнейшей задачей проекта реконструкции является снижение негативного шумового воздействия железнодорожного транспорта на близлежащие дома. Для этого запланированы создание 1,86 километра подпорных стен, установка шумозащитных экранов, укладка бесстыковых путей на специальном основании с виброизолирующими подбалластными матами, замена окон в окружающих жилых домах на шумозащитные.

До конца 2020 года запланировано заменить поезда на D1 и D2 на современные с пониженным уровнем шума. Всего до конца текущего года для обслуживания МЦД придет еще 469 вагонов. Это новые составы с увеличенным на 15% количеством посадочных мест, современными системами кондиционирования и очистки воздуха.

В столице завершился краудсорсинг-проект "Московские центральные диаметры". На специальном интернет-портале жители столицы могли оставить собственные предложения по улучшению МЦД. Идеи подали более 17 тысяч пользователей.