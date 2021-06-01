Реставрацию храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставрацию храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке планируют завершить до конца будущего года. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, храм XVII находится по адресу Брюсов переулок, дом 15/2, строение 3. Часть реставрационных работ была проведена в прошлом году. Специалисты отреставрировали фасад здания и белокаменное убранство, а также обновили позолоту на крестах.
"На следующем этапе предстоит вернуть исторический облик интерьерам здания и восстановить кирпичную кладку внутренних стен. Работы также коснутся живописи в трапезной части и колокольне, иконостаса, пола. Ремонт должен быть завершен в течение 14 месяцев с даты заключения контракта", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Предполагается, что в здании также обновят инженерные коммуникации, установят новые светильники, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Ранее сообщалось, что специалисты завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Стены фасада посадского храма XVII века, который признан объектом культурного наследия федерального значения, украшают живописные изображения апостолов-евангелистов Марка, Матфея, Луки и Иоанна, а также почитаемых в православии святых, среди которых Иустин Философ, Николай Чудотворец, пророк Елисей и пророк Илия.
Специалисты также укрепили кирпичные стены, усилили конструкцию кровли и заменили ее покрытие.
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