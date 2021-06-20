Достичь амбициозных целей президента можно только повысив качество жизни людей – Попов

Фото: Екатерина Тихонова
На XX съезде партии "Единая Россия" выступил Владимир Путин. По мнению ведущего телепрограммы "60 минут" Евгения Попова, для достижения целей, обозначенных главой государства, необходимо повышение качества жизни граждан.
Он отметил, что работа в округе выявила системные проблемы, решение которых актуально для всех регионов. Поэтому журналист предложил разработать Национальный стандарт благополучия. Речь про базовый доход и набор услуг, которыми должен быть обеспечен каждый житель без исключения.
Попов призвал закрепить равный доступ для всех к социальной инфраструктуре, независимо от статуса, места проживания и материального положения.
"Сегодня я выслушал выступление президента и убедился в необходимости такого подхода. Глава государства обратил внимание на отличия в уровнях доступности здравоохранения разных регионов. Да, нам нужны высокие общие стандарты на всей территории страны. Я уже сталкивался с "ручным" решением проблем в сфере здравоохранения. Думаю, что внедрение единой планки качества позволит таких ситуаций избегать", – сказал Попов.
Он также поддержал предложение президента сформировать целостную систему поддержки семей с детьми – в частности, расширить действие семейной ипотеки. Со своей стороны журналист предлагает дополнить этот комплекс мер бессрочным периодом предоставления льготной ипотеки для многодетных.
Другой важный момент, затронутый главой государства – обеспечение безопасности в школах, подчеркнул телеведущий. По мнению Евгения Попова, в единый стандарт для региональных образовательных учреждений надо включить не только жесткий контроль доступа на территорию, но и создание возможностей для оказания медицинской помощи в экстренных случаях.
В ходе выступления на съезде партии Путин неоднократно подчеркивал необходимость постоянного взаимодействия с людьми. Попов согласился, что только открытый диалог, четкий механизм обратной связи позволят учесть интересы каждого – от многодетной мамы до пенсионера.
В связи с этим активное участие жителей он считает непременным условием при разработке законопроекта.
Ранее Евгений Попов рассказал о спасении архитектурных памятников, входящих в наследие Нарышкиных. Его инициативу поддержали 1 200 человек.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: