Достичь амбициозных целей президента можно только повысив качество жизни людей – Попов

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На XX съезде партии "Единая Россия" выступил Владимир Путин. По мнению ведущего телепрограммы "60 минут" Евгения Попова, для достижения целей, обозначенных главой государства, необходимо повышение качества жизни граждан.

Он отметил, что работа в округе выявила системные проблемы, решение которых актуально для всех регионов. Поэтому журналист предложил разработать Национальный стандарт благополучия. Речь про базовый доход и набор услуг, которыми должен быть обеспечен каждый житель без исключения.

Попов призвал закрепить равный доступ для всех к социальной инфраструктуре, независимо от статуса, места проживания и материального положения.

"Сегодня я выслушал выступление президента и убедился в необходимости такого подхода. Глава государства обратил внимание на отличия в уровнях доступности здравоохранения разных регионов. Да, нам нужны высокие общие стандарты на всей территории страны. Я уже сталкивался с "ручным" решением проблем в сфере здравоохранения. Думаю, что внедрение единой планки качества позволит таких ситуаций избегать", – сказал Попов.

Он также поддержал предложение президента сформировать целостную систему поддержки семей с детьми – в частности, расширить действие семейной ипотеки. Со своей стороны журналист предлагает дополнить этот комплекс мер бессрочным периодом предоставления льготной ипотеки для многодетных.

Другой важный момент, затронутый главой государства – обеспечение безопасности в школах, подчеркнул телеведущий. По мнению Евгения Попова, в единый стандарт для региональных образовательных учреждений надо включить не только жесткий контроль доступа на территорию, но и создание возможностей для оказания медицинской помощи в экстренных случаях.

В ходе выступления на съезде партии Путин неоднократно подчеркивал необходимость постоянного взаимодействия с людьми. Попов согласился, что только открытый диалог, четкий механизм обратной связи позволят учесть интересы каждого – от многодетной мамы до пенсионера.

В связи с этим активное участие жителей он считает непременным условием при разработке законопроекта.

Ранее Евгений Попов рассказал о спасении архитектурных памятников, входящих в наследие Нарышкиных. Его инициативу поддержали 1 200 человек.

