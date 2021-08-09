Баженов отметил, что Олимпийским в играх осталось только название

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После завершения Олимпиады журналист Тимофей Баженов предложил вернуться к проведению альтернативных соревнований, если прессинг в отношении российского спорта не прекратится.

"На примере Токийской Олимпиады мы видим, как событие, призванное объединять мировые державы и быть примером этичного спортивного поведения, превратилось в источник раздора и скандалов. Итогом затянувшегося прессинга в отношении российского спорта может стать решение о проведении масштабных и альтернативных Олимпиаде спортивных соревнований, подобных Играм Доброй Воли 1986 года", – отметил он.

По мнению тележурналиста, в позиции олимпийского комитета заметно влияние Антидопингового агентства США, что приводит к политике двойных стандартов.

"Если спортсмену дается необоснованное преимущество, основанное на сексуальной ориентации, принадлежности к команде той или иной страны или еще каком-то признаке, лежащем вне плоскости спортивной борьбы, то такое соревнование в глазах болельщиков перестает быть легитимным", – пояснил Баженов.

Тележурналист призвал прекратить дискриминацию российского спорта. По его мнению, РФ не может выступать соучастником политики, ведущей к уничтожению мирового спорта.

Ранее тележурналист поддержал тему сохранения окружающей среды и лесовосстановления в повестке Восточного экономического форума – 2021. По его словам, тема системного подхода к сохранению и восстановлению лесов становится вдвойне актуальной для нашей страны в связи с намерением европейских стран внедрить углеродный налог.